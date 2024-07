Sprazzi del vero Sottil al Viola Park: tanto carattere per l’esterno viola

P rimo test stagionale per la Fiorentina di Raffaele Palladino. Allo stadio Curva Fiesole del Viola Park va in scena l’amichevole tra la Fiorentina e la squadra Primavera, davanti a circa mille tifosi i quali sfidando il caldo di metà luglio riempiono una buona fetta degli spalti dell’impianto di Bagno a Ripoli.

Assenti illustri, oltre ai calciatori impegnati con le rispettive nazionali o semplicemente ancora in vacanza, Pietro Terracciano e Moise Kean. Entrambi stanno seguendo da un paio di giorni un percorso di lavoro personalizzato. Per il resto il tecnico viola si affida alle certezze, partendo da un 3-4-3 con Christensen in porta; Kayode, Ranieri e Biraghi in difesa; Dodo, Mandragora, Bianco e Parisi a centrocampo; Brekalo, Kouame e Sottil a chiudere l’attacco.