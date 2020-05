Spinazzola come il Ninja: la Fiorentina tiene pronto il colpo in difesa

Un’operazione analoga a quella che porterebbe in viola Nainggolan (LEGGI), nei costi più che nella risonanza mediatica, sarebbe quella legata a Leonardo Spinazzola. La Nazione scrive che per il terzino della Roma, abile su entrambe le fasce, quel che servirebbe è un accordo sulla base di un prestito oneroso con riscatto fissato a 20 milioni da versare nella prossima estate. E così, sommando i 20 milioni di Spinazzola ai 20 per Nainggolan e ai 60/65 per Belotti, la Fiorentina arriverebbe a sfondare quota 100 milioni in un mercato al ribasso per l’emergenza.

Di un altro avviso la Gazzetta dello Sport, che spara un po’ più basso: secondo la Rosea, per il terzino ex Atalanta la Roma chiederebbe a Pradè tra i 12 e i 15 milioni.

LA SCHEDA DI SPINAZZOLA