Spiccare il volo: una squadra di Serie A si muove per Bianco

La Nazione riporta la notizia dell'interesse del Verona per Bianco. Il giovane calciatore viola è considerato come pedina fondamentale per il futuro, ma a gennaio il centrocampo verrà rivoluzionato. Per questo, anche Bianco potrebbe rientrare nella lista dei partenti e a Verona potrebbe fare esperienza. Su di lui anche alcune squadre della Serie B.