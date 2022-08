Spezia su Kouamé. La Fiorentina apre, ma niente soluzioni temporanee

Oltre a Dragowski, c'è un altro nome che finisce sul tavolo dei dialoghi fra Pradè e Pecini. Si tratta di Christian Kouamé, che è finito nel mirino dello Spezia. Come spiega stamani Il Secolo XIX, il DS degli aquilotti ha sondato il terreno con il procuratore del calciatore. L'ivoriano ha capito che, allo stato attuale, non c'è molto spazio per lui in questa Fiorentina, motivo per cui ha deciso che una partenza è forse la cosa migliore.