Spezia, occhi su due esuberi viola: novità nei prossimi giorni

Lo Spezia bussa alla porta della Fiorentina per due esuberi

Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, lo Spezia sarebbe interessato a due giocatori ormai in uscita dalla Fiorentina. Si tratta di Kouamè e Benassi. Entrambi non rientrano nei piani viola e con Gotti potrebbero trovare il giusto spazio. Vedremo se nei prossimi giorni, si avvieranno i contatti con la Fiorentina.