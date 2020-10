Spezia, le probabili scelte di Italiano: qualche ballottaggio in difesa, pochi dubbi in attacco

Mister Vincenzo Italiano e lo Spezia (le parole di Bucchioni su Fiorentina-Spezia) cercano la prima vittoria casalinga in campionato, i liguri sono pronti a sfidare la Fiorentina questo pomeriggio. Il tecnico dei liguri porta dietro qualche dubbio di formazione, anche re resistono alcuni ballottaggi in particolare tra difesa e centrocampo. In difesa dubbio tra Terzi ed Erlic con il primo che sembra sfavorito. Sulla destra Sala insidia Ferrer mentre a sinistra ci dovrebbe essere spazio per Dell’Orco, contrastato da Bastoni. A centrocampo se Bartolomei e Ricci sembrano sicuri di un posto, Mora e Deiola si giocano l’altro slot. In attacco, secondo la Gazzetta dello Sport, il tridente sarà composto da Verde, Piccoli e Gyasi.

La probabile formazione dello Spezia (4-3-3): Provedel, Ferrer, Chabot, Erlic, Dell’Orco, Bartolomei, Ricci, Mora, Verde, Piccoli, Gyasi.