Bucchioni: “La Fiorentina con lo Spezia ha l’obbligo di vincere, aspettiamo Amrabat”

Al Pentasport di Radio Bruno è intervenuto il noto giornalista Enzo Bucchioni, ecco cos’ha detto:

Spezia temuto da Iachini? Penso che le sue siano solo parole di facciata, indirizzate ai propri giocatori per tenere alta la tensione. I liguri sono neopromossi e falcidiati dalle assenze, il tecnico viola ha fatto bene ad agire così a livello psicologico, la Fiorentina deve vincere assolutamente. Amrabat che vuol giocare da regista non mi piace come uscita, i giocatori devono giocare dove vogliono gli allenatori, si vede che Iachini è d’accordo. Comunque aspettiamo a dare giudizi definitivi, vediamo come evolve la posizione in campo dell’ex Verona. La Fiorentina deve migliorare sicuramente tanto, nel gioco senza palla e non solo, Callejon, Bonaventura e Ribery di sicuro daranno una mano in tal senso. I viola hanno qualità, mi aspetta una crescita di partita in partita. La vicenda della fascia a Chiesa? Iachini è stato un po’ un bischero a fare queste dichiarazioni, almeno ha ammesso di aver sbagliato… Comunque con l’arrivo di Callejon la Fiorentina ci ha guadagnato.