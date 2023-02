Spauracchio Vlahovic: Italiano sa come fermarlo, ma gli manca l’uomo-chiave

Otto partite consecutive con almeno un gol subito, nove nelle ultime dieci per la Fiorentina. In vista della gara contro la Juventus, scrive il Corriere dello Sport, è chiaro che alla luce della ritrovata verve sotto porta di Dusan Vlahovic qualche correttivo andrà preso. Nessuno, in casa Fiorentina, ha intenzione di chiudere l’ennesima partita contro una big a mani vuote. Il grande ex ha già giocato 3 volte contro i viola da quando si è trasferito a Torino e non è andato mai nemmeno vicino alla rete, merito degli accorgimenti che senza dubbio verranno riproposti anche in questa sfida.