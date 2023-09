Spalletti e il dialogo coi tecnici di Serie A: Viola Park tappa “obbligata”

Più che un tour de force, un tour che può dargli forza. Così La Gazzetta dello Sport parla degli incontri che Luciano Spalletti avrà con gli allenatori di Serie A prima della nuova sosta per le nazionali. Un mese a disposizione per il tecnico di Certaldo per avere una panoramica più completa sul materiale a disposizione: più conoscenze, più dati. Più eventuali suggerimenti, anche. Quelli che possono nascere dal confronto che avrebbe voluto avere quando stava ancora dall’altra parte: da c.t. ad allenatore di club, e viceversa. Fino ad ora Spalletti ha già incontrato, nei rispettivi centri sportivi, Pioli, Gasperini, Juric e Allegri. Ma non è finita qui.

Tappe "obbligate"

La rosea spiega come nel tempo il c.t. completerà il giro di tutti i tecnici di A, ma considerando gli azzurri da monitorare nell’immediato, le prossime tappe saranno “obbligate”: Pinetina, Viola Park, Trigoria e Formello. E anche a Inzaghi, Italiano, Mourinho e Sarri ribadirà quanto già spiegato preannunciato: i convocati generalmente saranno circa 26, forse per le prossime partite ancora 28, non di più. Poi ci sarà un nucleo di 8-10 giocatori “convocati non in ritiro”: disponibili in caso di necessità, ma senza essere tolti agli allenatori per dieci giorni, con il rischio di finire sempre in tribuna. E anche questo si può leggere come un passo verso i club.