Spalletti aspetta una chiamata e sogna la Premier. Iachini? A rischio

L’ipotesi di vedere Luciano Spalletti sulla panchina della Fiorentina spunta sistematicamente e piace a moltissimi tifosi viola, anche se al momento di concreto sembra esserci poco. Il tecnico di Certaldo è pronto a tornare in pista ed è disposto a trattare un accordo per liberarsi dal contratto dell’Inter, se si presenterà l’occasione giusta. Il suo sogno sarebbe quello di vivere un’esperienza in Premier League, secondo quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport che cita poi alcuni allenatori con un destino in bilico: tra questi anche Iachini, insieme a Pioli e Longo, che “godono di una fiducia parziale” da parte della loro società.