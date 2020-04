Iachini è l’uomo giusto per la Fiorentina che verrà, o serve altro? SONDAGGIO

Con il campionato congelato, non resta che proiettare lo sguardo al futuro. La Fiorentina ha già impostato il lavoro nel mercato di gennaio con l’arrivo di Kouame (che a seguito della pandemia potrà forse tornare utile già quest’anno) e l’acquisto di Amrabat per la prossima stagione. Ma prima di tutto ci sarà da sciogliere il nodo dell’allenatore. In linea teorica la questione non si pone, visto che Beppe Iachini ha un contratto valido fino al giugno 2021, ma in realtà la riflessione è attuale in casa Fiorentina e non da oggi. L’attuale tecnico ha portato benefici in questa stagione che si era tremendamente complicata, ma per curriculum e filosofia di gioco non è esattamente il profilo ideale per una squadra che ambisce ad alzare l’asticella e inserirsi nella lotta ad un posto in Europa. E allora la domanda sorge spontanea: voi che fareste? Abbiamo proposto una serie di nomi “verosimili”, ma la lista può naturalmente allargarsi. Votate il sondaggio e commentate a fondo articolo.

Caricamento sondaggio...