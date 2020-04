Il lavoro di Iachini è a metà, vuole guadagnarsi la conferma

Beppe Iachini ha firmato con la Fiorentina un contratto che scadrà nel 2021, ma per come è fatto, vuole guadagnarsi i meriti sul campo, come ha sempre fatto sia da calciatore che da allenatore. Come racconta il Corriere dello Sport, il tecnico di Ascoli ha messo dei mattoncini solidi con il suo lavoro, con 13 punti raccolti in 9 gare e l’eliminazione dell’Atalanta dalla Coppa Italia, portando la Fiorentina fuori dalle zone rosse della classifica, con un leggera flessione prima dello stop forzato. Il pensiero del tecnico è dedicato a quando il campionato riprenderà, visto che sul campo vuole guadagnarsi un domani di più alto spessore, dopo aver duramente lavorato con il gruppo. Ha ridato il sorriso a Chiesa, la corsa a Lirola, ha gestito benissimo Igor e l’alternanza tra Cutrone e Vlahovic, ora non resta che guadagnarsi sul campo il secondo anno di contratto.