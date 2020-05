Spadafora: “Farò di tutto per ripartire. In settimana protocollo definitivo per allenamenti collettivi”

Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, nella quale ha smentito la sua volontà di porre fine alla stagione: “La maggioranza degli italiani non vede di buon occhio la ripresa del campionato. Ma io non bado in questo momento ai sondaggi. Il calcio è un mondo importante del Paese, lo conosco bene a differenza di chi vuol far passare un messaggio diverso. Sarebbe surreale per un ministro dello Sport demonizzare il calcio. Mi auguro di ripartire, farò di tutto per farlo, ma lo deciderà il governo“. Di fronte alla frase che aveva suscitato un polverone sul ministro “Di campionato ora non se ne parla proprio!” e la sua rivendicazione di essere il ministro dello sport e non del calcio, ha tenuto a precisare che la sua volontà, è sempre stata quella di ripartire, ma allo stesso tempo rivendica la pari dignità con gli altri sport. Inoltre in vista dell’imminente ripresa degli allenamenti collettivi di squadra (in programma il 18 Maggio), ha assicurato: “Per ripartire serve un chiarimento definitivo sul protocollo: in settimana lo avremo“.