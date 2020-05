“Mo ve lo buco ‘sto pallone”. Alzi la mani chi, giocando per strada o davanti casa, non ha mai ricevuto questa minaccia. Chissà se è capitato anche al Ministro dello Sport Spadafora. Chissà se il giovane Vincenzo, a fine anni ’70, nella sua Afragola accarezzava il pallone con gli amici. Siamo certi che ricoprire un ruolo così prestigioso ed esposto, in un contesto storico unico, stia certamente mettendo a dura prova il sistema nervoso del titolare del ministero che cura lo sport. Ma trattare il calcio come fosse un fastidio, un di più non sta bene. No, il compito di chi lavora nello sport è tutelare lo sport. Occupandosene non sottrae tempo ad altro, svolge semplicemente il suo dovere. Ieri Spadafora ha rivolto un duro attacco al pallone (geniale la prima pagina de Il Corriere dello Sport di oggi) dai toni indispettiti (LEGGI QUI).

Sia chiaro: non esiste uno sport che abbia più dignità degli altri, tutti sono sullo stesso livello. Ma converrà il ministro che occuparsi del pallone, quello preso a calci, deve essere una sua priorità. Sì, perchè l’indotto economico è il primo fra le attività sportive e le famiglie che vivono di questo sono tante e non sono solo quelle dei calciatori. Occuparsi del calcio significare lavorare anche per l’economia, almeno una parte, del Paese. “Non sono il Ministro del Calcio ma il Ministro dello Sport” ha risposto ancora Spadafora ad un commento. No, si sbaglia. Lui è Ministro dello Sport e quindi anche Ministro del Calcio. La tutela della salute è al primo posto, siamo tutti d’accordo, ma programmare la ripartenza del calcio dev’essere un atto concreto da valutare subito senza ulteriori tentennamenti. Per trovare il vaccino e stabilire le norme della vita quotidiana ci sono altri organi preposti.