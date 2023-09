Sottil vs Sottil: padre e figlio avversari in cerca di rilancio

Una sfida in famiglia per la riscossa. Come scrive La Repubblica, Udinese-Fiorentina sarà ancora una volta il confronto tra Sottil padre, Andrea, e Sottil figlio, Riccardo. Un incrocio che lo scorso anno a fine agosto, alla quarta giornata, sorrise al tecnico friulano: un 1-0 firmato da Beto inaugurò un inizio di stagione strepitoso, fatto di sei vittorie consecutive nelle prime otto giornate, una zona Champions, tante big battute — oltre alla Fiorentina anche Roma e Inter — e diverse attenzioni dal mercato. Sottil senior era l’allenatore più sorprendente della Serie A, proponeva un calcio aggressivo ma attento e sfruttava al massimo i calci piazzati. Addirittura qualcuno pensava che in chiave Fiorentina potesse essere l’uomo giusto in futuro per sostituire, allora, un Italiano in difficoltà, tra tante partite ravvicinate, un turn over che non convinceva. Anche per Riccardo la sfida della Dacia Arena combaciava con il suo momento migliore: le prime gare con Cremonese e Twente furono giocate alla grande, lo strappo era quello deigiorni più belli e la Fiorentina si appoggiava a lui. Poi, poco dopo quel duello la stagione mostrò la faccia peggiore per entrambi: padre Andrea iniziò a scivolare in una serie infinita di pareggi e sconfitte, passando ben presto dai sogni di gloria all’anonimato di centro classifica. Le attenzioni del mercato svanirono, bollando come fuoco di paglia un inizio scintillante. Riccardo invece giocò altre gare con un dolore alla schiena importante, prima di alzare bandiera bianca dopo la partita contro il Verona e finire sotto i ferri per un’invadente operazione all’ernia del disco. Per tutti e due la stagione finì lontana dalle aspettative iniziali e con tanti rimpianti. Oggi pomeriggio i due si ritrovano, ancora con uno stato d’animo simile: Sottil padre non ha ancora vinto in campionato e cerca il primo acuto, Sottil figlio ha convinto a Genk ma è lontano dalla freschezza dei giorni migliori. Chi vince imprimerà una svolta alla sua annata, per la gioia di mamma Monica, come sempre divisa tra figlio e marito: « Mia mamma non ce la fa più a sentire i discorsi di calcio » , raccontò Riccardo. In attesa che i due realizzino il sogno di essere insieme in una squadra, più facile oggi a Udine che a Firenze: «Se vorrei allenare Riccardo? È una bellissima cosa, ma è una situazione problematica per la gestione dello spogliatoio, Ma mi piacerebbe innanzitutto perché è bravo»