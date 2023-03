Sottil torna a sorridere: Italiano lo gestisce come Castrovilli. Ritorno vicino

Gradualmente tornerà in campo e Italino lo gestirà come fatto con Castrovilli. Chissà, potremmo vederlo in campo anche contro il Milan

La Nazione si sofferma anche su Riccardo Sottil. Guardando le foto social della Fiorentina, il ragazzo è tornato a sorridere e ormai si allena in gruppo da molto tempo. Manca dal 18 settembre, quando uscì con il Verona per un fastidio alla schiena. Da lì un calvario di cinque mesi. Dapprima si è tentata la terapia conservativa, poi si è deciso di seguire la strada dell’intervento chirurgico, svolto il 23 novembre. Gradualmente tornerà in campo e Italino lo gestirà come fatto con Castrovilli. Chissà, potremmo vederlo in campo anche contro il Milan, o sennò nel match contro il Sivasporr.