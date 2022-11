Sottil si prepara al rientro in campo dopo la sosta

Sulle pagine del Tirreno, si legge come Riccardo Sottil sia prossimo al rientro dopo la sosta. Tra gli infortunati di lungo degenza Sottil è uno di quelli assenti da più tempo, 18 settembre contro il Verona. Vuole rientrare per la sfida contro il Monza, la prima al rientro dalla pausa. Il prossimo mese di lavoro intensivo sarà decisivo per il suo rientro.