Sottil, rientro da titolare da rivedere. Ed Italiano se ne accorge

Il Corriere dello Sport riflette oggi sulle scelte di Vicenzo Italiano in Fiorentina-Spezia. Il quotidiano sottolinea infatti come il tecnico gigliato sia partito scegliendo sugli esterni Sottil (che non giocava titolare da 202 giorni) e Ikoné, i quali però non hanno convinto, buttando dentro in seguito Gonzalez e Brekalo, sfortunato nel centrare il palo dopo 50” dal suo ingresso. Dal momento dell'ingresso in campo dell'argentino e del croato i viola hanno preso con ferocia in mano la gara e per evitare il 2-1 sono serviti prima i riflessi di Dragowski (bravo a togliere dall’incrocio una punizione di Biraghi) e poi la poca cattiveria sotto porta di Jovic (che ha spedito fuori un diagonale). Bocciati dunque gli esterni di partenza nel primo tempo.