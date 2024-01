Sottil preoccupa, oggi nuovi esami. Italiano non ha più esterni!

La Nazione aggiorna sulle condizioni di Riccardo Sottil: per il classe ’99 un problema al flessore sinistro nel pre-gara di Fiorentina-Inter destinato a essere valutato con più attenzione oggi (ieri la squadra ha riposato) ma che, a questo punto, mette a rischio la presenza del numero 7 venerdì a Lecce; considerando che Brekalo è già un nuovo giocatore dell'Hajduk Spalato, che Ikoné sarà squalificato, che Kouamé è ancora impegnato con la Costa d'Avorio in Coppa d'Africa e che Nico Gonzalez non ha i 90' nelle gambe, a prescindere da un nuovo arrivo sugli esterni Italiano potrebbe essere costretto a cambiare disposizione tattica almeno in una porzione di gara al Via del Mare.