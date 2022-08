Sottil, l’unica certezza in mezzo a molti dubbi

Italiano dovrà sciogliere molti dubbi per mettere in campo i primi 11 della stagione. Contro la Cremonese servirà una squadra attenta, in grado di non sottovalutare un avversario ostico e sconosciuto. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Riccardo Sottil sembra essere l'unica certezza in mezzo ai dubbi di Italiano. "Se si allena come ha fatto in questo mese farà molto meglio dello scorso anno. È in grandissima crescita, ha qualità incredibili, un fisico da top player: sta a lui decidere se diventare tale. Abbiamo grande fiducia in Sottil", queste le parole al miele per l'esterno viola. Vedremo se quest'anno arriverà la completa consacrazione.