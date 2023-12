Sottil, la svolta non può essere rimandata: altrimenti a gennaio si cambia

Il Corriere Fiorentino si sofferma su Sottil. «Punto su Riccardo, può e deve essere la sua stagione», disse il direttore sportivo viola Daniele Pradè. La storia non gli ha dato esattamente ragione eppure adesso, Ricky, a 24 anni ci riprova. Alla ricerca di quella continuità che lo stesso Italiano invoca da tempo. Per lui, e per i suoi compagni di reparto. Certo, la prestazione di domenica fa ben sperare: quel gol che in serie A, tanto per tornare al punto di partenza, mancava addirittura dal 23 gennaio del 2022 (rete dell’1-1 a Cagliari), l’assist per il 3-0 di Bonaventura e, soprattutto, quella voglia di determinare che troppo spesso gli era mancata. Difficile dire se può essere la gara della svolta visti i precedenti e le tante false illusioni del passato, ma di sicuro Sottil non può più rimandare l’appuntamento. Anche perché stavolta, il club, sembra deciso ad accontentare l’allenatore che ancora una volta, in vista del mercato di gennaio, ha chiesto rinforzi proprio in quel ruolo così importante per i suoi schemi.