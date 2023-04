Sottil, la rinascita 452 giorni dopo. Il finale di stagione è tutto suo

La corsa sotto la tribuna per celebrare quello che è del sigillo più importante della sua carriera. E poi l’indice della mano sinistra puntato sul polso opposto a simboleggiare che quell’orologio che per tanto tempo aveva ritardato il suo rientro in campo ha davvero battuto l’ora giusta. 452 giorni dopo, Riccardo Sottil ha interrotto il digiuno dal gol e - scrive il Corriere dello Sport-Stadio - quello con il Lech Poznan ha tutto il sapore della definitiva rinascita. Titolare con lo Spezia cinque mesi dopo l'infortunio alla schiena e un tunnel che sembrava senza uscita, contro i polacchi ha scacciato via i fantasmi (personali e di squadra). In questo finale di stagione l'esterno sarà chiamato a recitare un ruolo da protagonista, da Monza a... Praga: tutta Firenze si augura altrettanto. E Italiano non ha mai nascosto la stima nei suoi confronti.