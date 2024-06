Sottil, il momento è arrivato. La Fiorentina punta su di lui

L'esterno viola, Riccardo Sottil, Firenze lo sta aspettando ormai da anni, e forse adesso il suo momento è arrivato. La stagione appena terminata non è stata sicuramente all'altezza. Primo gol in campionato siglato a dicembre, esultanze polemiche ma, all'improvviso, qualcosa in Sottil si accende. Gol e due assist col Sassuolo, e lo splendido gol nella semifinale contro il Brugge. Un Sottil mai visto prima. Ma tutto viene interrotto sul nascere dalla frattura alla clavicola. Segnali però che hanno convinto la società a puntare sul figlio d'arte come esterno sinistro titolare della Fiorentina per la prossima stagione. Lo riporta il Corriere Fiorentino.