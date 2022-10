Sottil: il mal di schiena persiste, ma lui spera d’esserci a Lecce

Il Corriere dello Sport scrive di Riccardo Sottil. Anche se il mal di schiena non molla e lascia intendere che anche a Lecce non ci sarà (un’altra partita che si aggiungerebbe alle due con gli scozzesi in Conference, Atalanta e Lazio in campionato, più il Basaksehir sempre in Europa, successivo alla trasferta di Bologna dell’11 settembre dove il problema si è manifestato), lui viceversa spera. Ieri infatti sui social ha scritto “Can’t wait”: freme insomma, non vede l’ora di riprendere, questo messaggio apre una possibilità.