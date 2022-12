Sottil-Gonzalez, incognite importanti. E occhio al “falso nueve”

Italiano aspetta Sottil e Nico Gonzalez, due rientri importanti per la Fiorentina. Intanto, studia un mossa tattica per il futuro

20 gol nelle ultime 9 partite. Questo è il dato che riporta La Nazione per quanto riguarda l'attacco della Fiorentina. Italiano dovrà lavorare sulla fase offensiva con Nico Gonzalez e Sottil che potrebbero essere due fattori da non sottovalutare. Infatti, i loro rientri daranno nuova linfa alla squadra viola e l'opzione "falso nueve" con l'argentino a guidare l'attacco potrebbe essere la mossa tattica a sorpresa per il resto del campionato.