Sottil e un avvio di stagione travagliato. Il 2023 sarà l’anno del riscatto

Se Italiano sapeva di dover rinunciare a Castrovilli per la prima parte della stagione, l’assenza di Riccardo Sottil per quasi tutta la prima parte di stagione è stata invece del tutto improvvisa. L’attaccante aveva iniziato bene l’anno per poi mancare tuttavia per 13 delle 23 gare stagionali, limitando le scelte del tecnico sugli esterni. Un’aggravante in più, vista l’assenza prolungata di Nico Gonzalez che ha dato forfait per lo stesso numero di partite.