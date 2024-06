Sottil e l’ambizione di un ritiro da top. Palladino studia due soluzioni per lui

Raffaele Palladino in conferenza stampa di tutti i singoli che ha citato si è soffermato su Riccardo Sottil. La sua investitura arriva in un reparto che non è riuscito a garantire certezze, e che subirà una rivoluzione. Nico non sarà in ritiro probabilmente, Kouamè e Ikonè potrebbero partire. L'operazione è ormai un ricordo e al Viola Park arriverà in grande forma. Palladino per lui potrebbe studiare due soluzioni, la prima è quella di ala nel 3-4-3, la seconda è quella di esterno largo nei 4 di centrocampo. Alternativa da provare a partita in corso, ma le opportunità per lui ci saranno. Starà a Sottil farsi trovare pronto, come riportato dalla Nazione