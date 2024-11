Sottil è il tuo momento, dal confronto con Palladino all’aiuto di Gosens

Repubblica approfondisce il momento di Riccardo Sottil. Il ragazzo dopo un inizio difficile sta beneficiando dell'ottimo momenti di tutta la squadra, e della fiducia che Palladino ha in lui. I due hanno anche avuto un colloquio, come rivelato proprio dall'allenatore. Palladino si aspettava di più dal suo inizio di stagione, dove Sottil non ha brillato. Non a caso sulla sinistra era stato schierato Bove, con ottimi risultati. Poi con la scalata nel mezzo dell'ex Roma è tornato Sottil. Le prestazioni sono in crescita, anche in fase difensigva dove si sta sacrificando maggiormente. La sua crescita passa anche dal gruppo, da uno come Gosens per esempio che in campo gli da suggerimenti continui e lo sprona. Il tedesco lo sta aiutando molto su quel binario con tutta la sua esperienza e il suo carisma. Domenica è uscito tra gli applausi, cosa che non gli è capitata sempre al Franchi. Adesso il numero 7 spinge sempre di più per avere spazio e ripagare la fiducia di Palladino