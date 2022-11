Sottil e Gonzalez, le ragioni del cambio tattico: le assenze che fanno rabbia

Quanti giorni di assenza già accumulati

Redazione VN

La Nazione scrive oggi che la Fiorentina aveva bisogno di un cambiamento, ma che Italiano sperava di poterci lavorare nella sosta per il Mondiale. Invece no. Ed il motivo è da ricercare nei lunghi infortuni di Nico Gonzalez e Riccardo Sottil, due pedine indispensabili nel 4-3-3, capaci di portare gol e assist in quantità.

Ricky, dove sei? — Se l’argentino è di quelli che «vince le partite», parole di Italiano, l’esterno figlio d'arte era uno dei più in forma prima di fermarsi contro il Verona. Ma ha già saltato 9 partite tra campionato e coppa in circa quaranta giorni di assenza. Il problema alla schiena che lo ha messo ko dalla partita contro l’Hellas (18 settembre) sembrava di poco conto, salvo poi trasformarsi in qualcosa di complesso. La Fiorentina non ha mai diramato alcun report medico a riguardo.

E Nico? — Un po’ come è successo a Nico Gonzalez con il problema al tallone nelle scorse settimane. E come gli sta succedendo adesso per il guaio muscolare rimediato nei primi minuti della partita contro l’Inter. Per la Fiorentina non ci sono lesioni, eppure il calciatore continua a rimanere fuori dall’elenco dei convocati. Tutto lascia pensare che Nico resti fuori anche giovedì e domenica per la trasferta di ‘Marassi’.