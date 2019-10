Sottil e Castrovilli, l’oro della Fiorentina: a novembre Mancini li porterà in Nazionale

Il Corriere dello Sport in edicola oggi si sofferma su Sottil e Castrovilli, figli del vivaio viola pronti al salto in Nazionale. A novembre il Ct Mancini porterà entrambi in azzurro. Castrovilli non ha sbagliato una partita fin qui, Sottil si è tolto l’etichetta di figlio d’arte e sta costruendo la sua carriera. Il primo ha rinnovato, il secondo lo farà a breve e si prepara a diventare protagonista. Il quotidiano poi cita Joaquin, come modello per adattarsi in un nuovo ruolo (LEGGI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO)