Sottil, Castrovilli e Brekalo: la sosta per recuperare questi giocatori

Il Corriere Fiorentino continua la sua analisi sul periodo della Fiorentina, interrotto dalla sosta. Da sabato 1 a domenica 30 aprile: in un mese la Fiorentina giocherà 9 partite tra campionato e coppe, nelle quali si giocherà una grossa fetta delle proprie ambizioni. In calendario ci sono gare di campionato (Inter, Spezia, Atalanta, Monza e Sampdoria) ma, più che altro, le due semifinali di Coppa Italia contro la Cremonese (andata il 5, ritorno quasi sicuramente il 27) e i quarti di Conference con il Lech Poznan, con la prima sfida in Polonia il 13 ed il ritorno a Firenze una settimana più tardi. Per questo insomma, aver l’opportunità di ricaricare le batterie può venir utile. Per non parlare di giocatori come Sottil, Castrovilli e Brekalo che potranno allenarsi a fondo per avvicinarsi al livello di condizione dei compagni.