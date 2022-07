Sottil ancora a secco: buon inizio, ma manca il guizzo giusto

Uno slancio diverso, un salto di qualità in questa stagione. La Repubblica edizione Firenze parla della partita di Sottil ieri in amichevole, e sottolinea come ancora il guizzo tanto richiesto manchi: piazzato a sinistra nella prima gara contro la Olginatese Brianza, il figlio del tecnico dell'Udinese ha duettato bene con Terzic ma è mancato, come altre volte, l'acuto per finire sul tabellino marcatori. C'è da dire che è stato condizionato da una botta alla caviglia, ma la sensazione che il passo avanti sia ancora da compiere rimane.