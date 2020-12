Sottil: “A giugno potrei restare al Cagliari, ma non dipende solo da me”

Riccardo Sottil ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in edicola oggi, dichiarandosi soddisfatto di Cagliari e del Cagliari, dalla gente ai compagni all’allenatore, che gli sta insegnando calcio. Sottil ritiene che la squadra possa raggiungere traguardi importanti, ma preferisce non pensare a cosa lo attende in futuro: ” Cosa accadrà a giugno? Potrei restare a Cagliari ma non dipende solo da me. Credo inoltre che adesso sia presto per pensare al futuro perché sono molto concentrato sul presente e alla voglia di far bene qui”.

