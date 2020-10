Sottil, a Firenze occasioni sprecate. Ora il Cagliari lo lancia sulle sue fasce

Riccardo Sottil non ha avuto molta fortuna nella sua esperienza in prima squadra alla Fiorentina. Il rapporto è stato burrascoso soprattutto con Montella, che in Coppa Italia lo sostituì nel primo tempo in seguito all’espulsione di Venuti, scatenando una reazione di rabbia. “Dissi che avrebbe potuto evitare, aspettavo da tempo un’occasione da titolare”. Niente da fare, arrivò comunque una multa. 18 gettoni, nessun gol, nemmeno con Iachini, e il trasferimento a Cagliari, dove ha ritrovato il Cholito Simeone. Ora Di Francesco lo vuole rendere protagonista, che sia a destra nel 4-3-3 o a sinistra nel 4-2-3-1, e al rientro dalla Nazionale c’è il Torino, un’altra fetta del suo passato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

