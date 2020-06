Sottil/2: “Grazie Montella e… Ribery. Ma devo ancora migliorare tanto”

Nella lunga intervista al Corriere dello Sport – Stadio (LEGGI QUI LA PRIMA PARTE), Riccardo Sottil si sofferma anche sulle qualità dei compagni di squadra. Dalla crescita non del tutto completata da parte di Federico Chiesa, ai numeri di Vlahovic “può diventare un elemento decisivo“, fino a Ribery, vera fonte di ispirazione: “A lui posso rubare segreti. In più, cerca di darmi i giusti suggerimenti per migliorare nella mia performance“. Un fenomeno dentro e fuori dal campo che – sottolinea Sottil – rappresenta un punto di riferimento per i giovani, e ha sempre risposto presente nonostante il lungo infortunio. Come il francese, l’uno contro uno e le accelerazioni sono il suo punto di forza, mentre gli aspetti da migliorare sono “sull’attacco alla porta e nei movimenti senza palla“.

E i tecnici? Con Pioli è arrivato l’esordio, Montella “mi ha fatto sentire subito grande grande fiducia“. E Iachini ha le idee molto chiare. Un altro allenatore Riccardo ce l’ha in casa, ossia suo padre Andrea, ex difensore viola che adesso lo consiglia: “Sa spronarmi e al tempo stesso mi aiuta a crescere. Confrontarsi con una persona che ha percorso la tua stessa strada è un vantaggio, specie se hai l’intelligenza e l’umiltà di accettare tutto, consigli e rimproveri“.