Sottil/1: “Fiorentina: oggi i punti, domani l’Europa. E i tifosi ci saranno virtualmente vicini”

La voglia di ricominciare e di guadagnarsi minuti sul campo non manca, dopo i lunghi mesi di lockdown. Riccardo Sottil si è raccontato al Corriere dello Sport – Stadio, dove ha parlato di sogni e speranze, fuori dal campo e con la maglia viola: “L’unica missione dovrà essere quella di mettere insieme il maggior numero di punti: solo dopo alzeremo la testa per vedere dove saremo“. Guardando avanti, l’obiettivo del classe ’99 è diventare un giocatore importante per la nuova proprietà e di giocare in Europa con la maglia viola. Sì, perché Commisso ha portato entusiasmo e “lui e la sua famiglia non ci fanno mancare affetto e supporto, esattamente come i direttori Pradè e Barone“.

Tra una settimana si torna in campo, e grazie alle cinque sostituzioni e alle tante partite ravvicinate, Sottil è pronto a ritagliarsi più minuti sul terreno di gioco, e nonostante l’assenza di pubblico – dichiara – “siamo certi che saranno comunque al nostro fianco, virtualmente in campo“. L’esterno è uno dei tanti figli del vivaio viola, dopo Bernardeschi, Chiesa e Castrovilli che è riuscito ad affermarsi con la maglia viola “un’onore, adesso tocca a me“, mentre il prossimo potrebbe essere Christian Dalle Mura, sul quale il n° 11 è pronto a scommettere per il futuro. Sottil non si pone limiti e guarda anche all’azzurro della nazionale: prima l’Under 21 “all’Europeo ce la giocheremo”, poi quella maggiore “il sogno di una vita e farò l’impossibile per coronarlo“.

Dopo il Brescia, ci sarà la gara contro la Lazio. All’andata la Fiorentina subì il gol dell’1-2 in un’azione iniziata proprio con un fallo su Sottil, non ravvisato dall’arbitro: “Era fallo netto. Non c’è stata alcuna illusione ottica: il pallone ce l’avevo io e Lukaku mi spinse da dietro, facendomi cadere“.