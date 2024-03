Sorteggio e tour de force post sosta: adesso si fa sul serio

Il Corriere Fiorentino scrive oggi del sorteggio di Conference League e di Fiorentina-Viktoria Plzen. È innegabile che dall’urna di Nyon è uscito il miglior verdetto possibile. Vale per l’avversario che i viola dovranno affrontare nei quarti di finale (i cechi del Viktoria Plzen) che, soprattutto, per il tabellone. Nico e compagni infatti sono finiti dalla parte di Bruges e Paok Salonicco mentre dall’altra ci son tutte le squadre più forti: Olympiakos, Fenerbahce, Aston Villa e Lille. È andata decisamente bene insomma, e anche dal Viola Park ieri pomeriggio filtrava una comprensibile soddisfazione. Ciò non significa prenderla alla leggera o pensare di poter passeggiare fino al Partenone, ma certo il percorso verso la finale (in programma il prossimo 29 maggio) adesso fa un po’ meno paura. Prima di tutto perché ieri è stato evitato il pericolo pubblico numero uno, l’Aston Villa di Unai Emery e Zaniolo, e poi perché di tutte le altre formazioni, i viola hanno probabilmente trovato la più abbordabile. Un vantaggio non da poco considerando che dopo la sosta per le nazionali (il campionato si fermerà dopo questo turno) per la Fiorentina inizierà un altro tour de force. Stavolta si, assolutamente decisivo per capire che contorni assumerà la stagione. Leggere per credere: alla ripresa (il 30 marzo) al Franchi arriverà il Milan e quattro giorni più tardi (il 3 aprile) a Firenze si presenterà l’Atalanta per la semifinale d’andata di Coppa Italia. E così arriviamo alle prossime sfide europee. Il doppio confronto col Viktoria Plzen infatti (andata l’11 aprile in Repubblica Ceca, ritorno in casa il 18) si incastrerà tra la trasferta in casa della Juventus (7 aprile), la gara col Genoa (14/04) e la sfida dell’Arechi con la Salernitana, per poi chiudere questo ciclo di gare con la semifinale di ritorno di Coppa Italia, il 24/04, a Bergamo. Per questo insomma, potersi giocare sia i quarti che un’eventuale semifinale di Conference (nella quale la Fiorentina affronterebbe la vincente della sfida tra Club Bruges e Paok Salonicco) contro squadre sulla carta tecnicamente inferiori rappresenta un vantaggio.