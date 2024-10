Sorpresa Beltran: è lui il calciatore con più valore nella Fiorentina

Paradosso Beltran: l'argentino non sta convincendo in maglia viola, ma è il calciatore con più valore della rosa

C'è Beltran in testa alla classifica stilata dal Cies (il Centro nazionale degli studi sportivi) che prende in esame i giocatori con il più alto valore per ogni rosa: l'ex River, per il portale, è in cima alla classifica della Fiorentina: il Vikingo ha un costo stimale tra i 34 e i 49 milioni, e, prendendo in esame tutti i top player della Serie A, si trova settimo dietro solamente a Lautaro, Leao, Kvaratskhelia, Scalvini, Dovbyk e Yildiz.