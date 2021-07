Sorpasso Viola per Junior Messias. Offerta più alta di quella del Toro

La Fiorentina, ad oggi, è in pole per il brasiliano

L'interesse della Fiorentina per Junior Messias è più concreto che mai. Il brasiliano, retrocesso con il Crotone, sembrava in un primo momento molto vicino a vestire la maglia del Torino. Tuttavia, come scrive Tuttosport questa mattina, l'inserimento della Fiorentina ha decisamente cambiato le carte in tavola. Il Torino non si è fin qui spinto oltre un'offerta di 6 milioni di Euro. La Fiorentina, invece, che sta già preparando il terreno con l'addio di Ribery, ha fatto una proposta più sostanziosa. Un sorpasso, scrive il quotidiano, particolarmente pesante da accettare per la dirigenza piemontese.