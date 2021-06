Il Toro non affonda per Junior Messias. ACF alla finestra, piace a Italiano

Il classe '91 sembra allontanarsi dal Torino

Junior Messias (la scheda) continua ad essere al centro di tante voci di mercato. Il Torino, in particolare, sembrava essere la squadra più vicina ad accaparrarselo. Tuttavia, la squadra piemontese sembra essere rimasta un po' indietro nella corsa all'attaccante rossoblù. Secondo quanto riporta toronews.net, il club granata ritiene troppo alta la valutazione, vicina ai 15 milioni, che il Crotone fa del suo calciatore. Per questo motivo la trattativa fra piemontesi e calabresi sarebbe adesso in stallo. La Fiorentina è spettatrice interessata di questo tira e molla. Junior Messias, infatti, piace molto al prossimo tecnico dei Viola Vincenzo Italiano.