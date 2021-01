Ancora Pessina: “Valore del Franchi riconosciuto. Approccio della Fiorentina scorretto”

La Nazione ha intervistato il Soprintendente Andrea Pessina, che si dichiara soddisfatto del documento inviato dal Ministero, perché in sostanza conferma il lavoro della Soprintendenza di Firenze. “Sono stato sorpreso anche io, vi assicuro che Roma ha deciso in totale autonomia rispetto a noi“.

Il valore del Franchi, prosegue Pessina, è universalmente riconosciuto, come ha tentato di spiegare più volte a tutti. Per il Soprintendente non ci sono né vincitori né vinti, ognuno sta facendo il proprio lavoro e si tratta solo di capire come conciliare gli interessi in campo. “L’approccio della Fiorentina non è stato corretto, l’intervento di tanti professionisti lo ha fatto capire nel tempo“. La Soprintendenza rimane a disposizione, e Pessina si augura che si riparta da tutto ciò che, comunque, si può fare. La palla passa ora al Comune, che deciderà il da farsi nei prossimi giorni.

