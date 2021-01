La probabile formazione: spazio alla classe, ma c’è un sacrificio a centrocampo. Rientra Pezzella

Per i quotidiani in edicola oggi sarà 3-4-2-1. La Fiorentina andrà avanti con il nuovo modulo, ancora senza le due punte ma con la coppia Ribery-Callejon dietro a Vlahovic. Per permettere ai due trequartisti di coesistere, Castrovilli verrà probabilmente rimpiazzato da Pulgar, che avrà il compito di dare equilibrio in mediana. Sulle fasce agiranno Caceres e Biraghi, mentre rientra Pezzella nel terzetto davanti a Dragowski, completato da Milenkovic e Igor.

La probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar/Castrovilli, Biraghi; Callejon, Ribery; Vlahovic.

