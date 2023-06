Sopralluogo a Cagliari: tanti aspetti in comune tra Unipol Domus e Padovani

Una delegazione guidata dal dg di Palazzo Vecchio è andata in Sardegna per un sopralluogo alla Unipol Domus È stata costruita in 127 giorni e ha una capienza di 16.412 spettatori

Come scrive Repubblica Firenze, martedì scorso una delegazione guidata dal direttore generale di Palazzo Vecchio, Giacomo Parenti, e composta da tecnici del Comune e progettisti di Arup è andata in Sardegna per un s opralluogo allo stadio provvisorio del Cagliari , l’Unipol Domus, che la squadra utilizza dal 2017 e in cui rimarrà almeno fino al 2025, finché non sarà pronto il nuovo Sant’Elia.

Una struttura che col nuovo Padovani potrebbe avere diversi aspetti in comune. A partire dal nome: inizialmente Sardegna Arena, è diventato Unipol Domus dopo la partnership col gruppo assicurativo, una cosa analoga a quanto potrebbe accadere a Firenze nel caso in cui venisse trovato un accordo con un finanziatore privato. Poi ci sono tempi e struttura. Per quanto riguarda i primi, in Sardegna la costruzione fu rapida: i lavori di edificazione partirono nella primavera del 2017 e vennero conclusi in 127giorni, con l’apertura dell’impianto il 10 settembre, per la terza giornata di campionato. Pochi mesi dunque. Se venissero confermati anche a Firenze potrebbero bastare per farvi traslocare la Fiorentina in tempo per il campionato 2024: la progettazione è previsto che finisca nella prima parte dell’estate, poi ci sarà l’iter di aggiudicazione dei lavori e la partenza.