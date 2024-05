Solo il Bologna per Italiano? Cosa filtra su Napoli e Milan

Quale futuro per il tecnico? Fra Bologna, Napoli e non solo

Il Giornale in edicola questa mattina si concentra sulla situazione e sul futuro di Vincenzo Italiano, ormai al passo d'addio per quanto riguarda la sua avventura alla Fiorentina. Eppure sul suo futuro aleggia ancora grande incertezza. Il quotidiano spiega come in questo momento l'unica squadra convinta di ingaggiarlo sia il Bologna, sebbene il tecnico sogni una big. E a proposito di big, il Napoli lo apprezzo ma ancora non ha affondato il colpo. Il Milan, invece, lo sta snobbando preferendo profili esteri.