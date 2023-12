Soldi e calendario più snello: perché è importante passare indenni da Budapest

Vincere o passare indenni da Budapest staccando il pass per gli ottavi sarà poi utile in futuro. Da un punto di vista economico la Fiorentina con un successo inUngheria guadagnerebbe un ulteriore milione - 500 mila euro per la vittoria più 600 mila euro per il primato - da aggiungere ai sei già conquistati in questo inizio di fase a gironi tra vittorie sul campo, partecipazione ai gruppi e ranking storico. Non solo, vincendo Italiano si eviterebbe anche il play off di febbraio, quello che lo scorso anno mise di fronte ai viola il Braga. Un dato non da poco che consentirebbe di respirare come impegni a inizio 2024: la Fiorentina a gennaio sarà impegnata il 9 o il 10 nel quarto di finale di Coppa Italia contro Inter o Bologna e la settimana successiva partirà per l’Arabia per la Supercoppa. Non avere impegni infrasettimanali a febbraio, tranne un recupero di campionato, permetterà quindi di mettere benzina per la fase decisiva della stagione".