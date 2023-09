Società e Italiano: il riassunto di un mercato in completa sinergia

Qualità, innesti mirati e soprattutto una completa sinergia di scelte insieme a Italiano. E’ questo il riassunto del mercato della Fiorentina. Un mercato che ha portato volti nuovi in ogni reparto e ha l’ambizione di resettare le lacune evidenziate nella scorsa stagione. Quattro i colpi preziosi e di primissima fascia: Parisi, Arthur, Beltran e il lampo allo sprint di ieri, ovvero Maxime Lopez. Il primo è un innesto per l’immediato, certo, ma con enorme prospettiva e potenzialità di salto in avanti. Parisi lo volevano in tanti, ma alla fine il blitz della Fiorentina è stato quello giusto per battere la concorrenza, convincere l’Empoli e... stregare il giocatore. Arthur? Un talento assoluto. Da rigenerare, è vero, ma Firenze e la maglia viola possono essere il terreno migliore per inquadrare il rilancio e il riscatto dell’ex juventino. Per Beltran può valere il concetto già espresso per Parisi con un dato in più da evidenziare con decisione: Beltran ha già una grande esperienza internazionale. Andiamo avanti. Il mercato ha portato in viola anche Nzola e il portiere Christensen. Mosse giuste con significato importante. Il primo, l’attaccante, è un giocatore che Italiano ha voluto e voleva a tutti i costi. Porta potenza a un attacco dove Jovic e Cabral non sono riusciti mai a convincere. Christensen? La Fiorentina cercava un portiere. A tutti i costi. E una volta archiviate le parentesi critiche di Gollini e di Sirigu, serviva una scelta forte. Per il presente (accanto a Terracciano) e per il futuro. Missione compiuta. Infine Infantino (giovane da far crescere ma già utile al turnover di Italiano) e poi Sabiri, che i viola avevano acquistato a gennaio e che da questa estate ha iniziato a calarsi – con qualche difficoltà in più rispetto al previsto negli schemi di Italiano .La chiusura è per Mina, ex Everton, arrivato a Firenze con la prospettiva di rimettersi in moto dopo problemi legati a infortuni. Mina porta abbondanza nel reparto arretrato e può rappresentare una chiave essenziale nella raffica di impegni che aspettano la squadra viola in questa stagione fatta di campionato, Conference, coppa Italia e Supercoppa. Lo riporta La Nazione.