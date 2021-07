Slitta la data del raduno per la Fiorentina di Italiano: i dettagli

L'estate viola comincia tra poco più di una settimana sotto la guida del tecnico ex Spezia

Dopo qualche anticipazione circolata nei giorni scorsi, La Nazione riesce ad essere abbastanza precisa e ad individuare in lunedì 12 luglio (non più venerdì 9) la data di inizio della stagione viola, con il raduno della rosa di Vincenzo Italiano, la cui presentazione avverrà dunque tra il 13 e il 16, prima della partenza per Moena fissata il 17. Il ritiro durerà fino al 31 e vedrà la disputa di tre o quattro amichevoli con presenza di pubblico contingentata. Ad agosto invece sarà previsto qualche giorno di riposo, prima di tornare al quartier generale viola in vista del primo impegno ufficiale, la gara di Coppa Italia contro l'Ascoli a metà mese al Franchi.