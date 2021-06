Con l’arrivo di Italiano cambiano le date dell’estate: ritrovo e presentazione

Cambiano le date del ritrovo della squadra e della presentazione del tecnico. Il ritiro di Moena resta invariato

Stando a quanto riportato da Radio Bruno, l'arrivo di Vincenzo Italiano cambierà i piani dell'estate viola. A differenza di quanto fissatoinizialmente dopo l'arrivo di Gattuso, ci sono alcune variazioni. Il ritrovo stabilito per il 9 di luglio verrà posticipato di qualche giorno, in particolare al 12-13 luglio. Slitta, di conseguenza, anche la presentazione del nuovo tecnico, che sarà svolta tra il 13 e il 16 luglio. Tutto quindi prima della partenza per il ritiro di Moena, per il quale il programma resterà invariato.