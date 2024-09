Sliding Doors: De Gea sorpassa Terracciano

La sensazione è che a De Gea mancasse quel ritmo partita che il tecnico ha cercato di assicurargli il prima possibile. Nella sfida decisiva in Ungheria, nel ritorno dei playoff di Conference League, lo spagnolo ha salvato il risultato in almeno due occasioni con autentiche prodezze. Poi, ai calci di rigore, ha spiccato il volo e contribuito alla qualificazione della Fiorentina al girone unico. La gara successiva, quella contro il Monza, ha riposato. Ma adesso tutto lascia pensare che sia lui a poter prendersi la maglia da titolare in campionato. Atalanta, Lazio, Empoli e Milan le prossime sfide. Elettricità pura per un portiere abituato ai grandi palcoscenici. Il contratto firmato da svincolato prevede una singola stagione con un’opzione per la seconda (a stipendio raddoppiato). Segno che anche lo spagnolo voglia vivere questa annata col desiderio di rimettersi in gioco e tornare così ai livelli top.