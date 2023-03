Skriniar torna a Milano e si ferma. Ok Bastoni e Gosens per la Fiorentina

In più, dopo che Federico Dimarco ha abbandonato il ritiro azzurro, ieri è toccato a Milan Skriniar lasciare quello slovacco. Già ieri, invece, si sono naturalmente allenati in solitaria Robin Gosens e Alessandro Bastoni, reduci il primo da un risentimento al gemello mediale della gamba sinistra e il secondo da una distrazione ai flessori della coscia sinistra: per entrambi ci sono sensazioni positive sulla possibilità di rientro dopo la sosta, nella sfida contro la Fiorentina del primo aprile. Per Inzaghi si tratta di una doppia notizia positiva in vista di un aprile fittissimo, con nove impegni ufficiali